علامة Hendiya توسع حضورها في المغرب وتفتح متجرا جديدا في مراكش

افتتحت علامة Hendiya® المغربية المتخصصة في مُستحضرات التجميل الطبيعية، متجرها الرابع تحديداً في مدينة مراكش، حيث يقع المتجر الجديد في قلب حي جليز النابض بالحياة، فيما يعكس الافتتاح الجديد الالتزام المستمر للعلامة بتوفير تجربة استثنائية وغامرة لزبنائها المغاربة.

ويُمثل افتتاح المتجر الثاني في مدينة مراكش إضافة استثنائية إلى قائمة متاجر علامة Hendiya® الموجودة في كل من الدار البيضاء وطنجة. كما يؤكد على التزام Hendiya® بتعزيز حضورها أكثر في المدينة الحمراء، وتلبية رغبات الزبناء الأوفياء، من خلال تجربة تسوق تلبي احتياجاتهم من مستحضرات التجميل الطبيعية.

انطلاقة Hendiya® كانت من خلال حضور رقمي قوي جدا يتماشى مع العصر الحالي، وخلقت وفقا لرؤيتها المتطورة “Digital Native ” علاقة وثيقة مع زبنائها من خلال منصة المبيعات عبر الإنترنت والتواصل الرقمي المبتكر.

ومع ذلك، وإدراكا منها بأهمية التفاعل الجسدي والتجربة الحسية، اختارت العلامة التجارية التواجد بشكل ملموس على أرض الواقع من خلال افتتاح متاجر في جميع أنحاء المغرب، حيث تقدم هذه المساحات إلى جانب المنتجات، نصائح قيمة حول الاستعمال وعلاجات حصرية للوجه، ونقطة تجميع لإعادة تدوير الزجاجات الفارغة، مما يدل على التزامها بالاستدامة البيئية، فالمتاجر هي امتداد لمنصتها الرقمية.

وفي هذا الصدد، قالت حسناء العلمي، المديرة العامة لشركة Hendiya®، “يُسعدنا أن نرحب بزبنائنا في متجرنا الرائع في مدينة مراكش. يمثل هذا الافتتاح خطوة مهمة في التزامنا بتقديم تجربة استثنائية لزبنائنا المغاربة. كعلامة تجارية ملتزمة بالأصالة والتميز، نتطلع إلى مشاركة شغفنا بالمكونات الطبيعية والتزامنا بالاستدامة في مدينة مراكش. نحن ممتنون للدعم المستمر من زبنائنا ونتطلع إلى الترحيب بهم في مساحتنا الجديدة لتقديم رعاية مخصصة لهم وتجربة حسية فريدة. ”

وتعتمدHendiya® في صناعة منتجاتها على مواد خام محصل عليها من التعاونيات المحلية، كما تفضل التغليف الذي صممه الحرفيون المحليون، وذلك تعبيرا منها على فخرها الكبير بجذورها المغربية.

وإلى جانب ما سبق ذكره، يتم صياغة وتصنيع جميع منتجات العلامة التجارية في المغرب، كما أنه وإلى متاجرها الخاصة وتوفير المنتجات عبر الموقع الرسمي على الإنترنت، تتواجد Hendiya® في مجموعة مختارة من المتاجر “كونسبت ستور” والفنادق الفاخرة في جميع أنحاء المغرب، والتي تم اختيارها لالتزامها بقيم العلامة التجارية وقدرتها على عكس أصالتها.

كما تبصم العلامة على حضورها في متاجر مجموعة “Dufry” في المطارات الرئيسية الكبرى في المغرب، وعلى متن الخطوط الملكية المغربية، وذلك بهدف تسليط الضوء على تميز علامة “صنع في المغرب” بين المسافرين الذين يبحثون عن الجودة والأصالة.

كما تواصل Hendiya® التوسع دوليًا، مع زبناء رقميين مخلصين للحصول على المنتجات عبر الإنترنت، كما يتم تمثيل العلامة التجارية في عدة نقاط بيع في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا والنمسا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.