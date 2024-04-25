بايتاس: الحكومة لجأت إلى الاستيراد لحماية القطيع الوطني

هبة بريس – الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الغاية والهدف من اللجوء الى استيراد الأغنام من الخارج هو حماية القطيع الوطني.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، أن الحكومة فتحت باب الاستيراد بسبب الخصاص، لافتا أن المغرب لا يتوفر على مستوردين كبار متخصصين في هذه العملية، فقط هناك مجموعة من المهنيين الذي يشتغلون في هذا المجال.

وأضاف بايتاس، أن نتائج تجربة السنة الماضية لم تكن في المستوى المطلوب، لافتا أنه خلال هذه السنة فتح الباب أمام استيراد 600 الف رأس، ومرحبا بكل من له رغبة في المساهمة في العملية.