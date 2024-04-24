سيام 2024.. توقيع اتفاقية شراكة إطار بين “بيوفارما” و”معهد الحسن الثاني للزراعة

هبة بريس

في إطار فعاليات الدورة 16 من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب بمدينة مكناس، ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يومه24.04.2024 الحفل الرسمي لتوقيع اتفاقية شراكة إطار بين شركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية والبيطرية (بيوفارما) ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.

وتهدف اتفاقية الشراكة الإطار هذه إلى الاستفادة من خبرة المؤسستين في مجال اختصاصهما، وهي تمثل خطوة مهمة في مسار التعاون من أجل تطوير الصحة الحيوانية في المغرب.

وبموجب هذه الاتفاقية، تم تحديد عدد من المجالات، إذ من المزمع تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة في مجالات الصحة الحيوانية والصحة العامة لتعزيز الابتكار في القطاع العضوي. كما سيتم إرساء تعاون علمي وتقني، مع إمكانية عقد شراكات مع مؤسسات وطنية أو دولية أخرى لتلبية احتياجات محددة، لا سيما في مجالات تشخيص وتطوير اللقاحات.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق مبادرات التكوين والتبادل الأكاديمي، حيث ستستقبلُ (بيوفارما) الطلبة البياطرة وكذا طلاب الدكتوراه بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة للقيام بتدريبات وتكوينات، في حين سيشارك مهنيو (بيوفارما) في الأنشطة العلمية وكذا التكوينات التي ينظمها معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.

كما سيتم، بموجب اتفاقية الشراكة-الإطار هذه، نقل المعارف، مع تبادل التكنولوجيات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى جمع وتحليل بيانات اليقظة الدوائية لتحسين سلامة وفعالية اللقاحات المستخدمة.