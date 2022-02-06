الهداف حمد الله يتبرع بمنزل مجهز بالكامل لعائلة الراحل ريان

2022-02-06 / 5:59 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل الالتفاتة الإنسانية لمشاهير العالم مع عائلة الطفل الراحل ريان، و هاته المرة من النجم و الهداف المغربي المحترف بالاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله.

و نشر عشية اليوم، هداف النصر السعودي سابقا تدوينة في صفحته الرسمية جاء فيها: “السلام علیکم إنا لله وإنا إليه ورحمة الله تعالى و بركاته والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين، لقد مررنا بخمسة أيام قاسية جدا و خطفت قلوبنا و نحن المغاربة و كل العرب و المسلمين بل حتى العالم أجمع ، ننتظر خروج روح إبننا من ذلك البئر لكن قدر الله أن تخرج تلك الروح من البئر الى عنان السماء الى جنة الفردوس الاعلى”.

و أضاف الهداف الكبير: ” حمدنا الله و شكرناه على كل شيء، أخذ ريان و هو أحن به منا و أولى به منا، وبهذا المصاب أتقدم بأحر تعازي لعائلة ريان و أسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان”.

و زاد حمد الله قائلا:”قررت بإسمي و بإسم عائلتي و بإسم كل المغاربة و المسلمين أن أساعد و أدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان ، والديه و إخوته و أهديهم منزل مجهز بالكامل”.

و ختم عبد الرزاق حمد الله تدوينته بعبارة:”نسأل الله أن يتقبل منا و يجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين هذه مساعدة من اخ الى إخوته و الله ولي التوفيق وأرجو أيضا وهذه دعوة لكل من يستطيع مساعدتهم فليفعل ذلك من ممثلين و مغنیین و ریاضیین و مسؤوليين و مشهورين جزاكم الله خير الجزاء و السلام عليكم ورحمة الله”.

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‫25 تعليقات

  1. جزا الله حمد الله وغيره في تقديم مساعدة مادية التي عبارة عن منزل ونتمنى ان تشمل المساعدة باقي الأسر التي هي فعلا في أشد الحاجة إليها

  2. لو كنت في مكان والدة ريان لرفضت هذآ المنزل ..ولو يساوي بمليارات الدنيا .فابني لايساوي اي ثمن الدنيا فهو يساوي أغلى من هذآ. هو الحنان لتحرم منه واخذته الموت مني …فلن ييعوضه أحدا أبدا ..

  3. اللهم تقبل منك عندك ريان هو وجميع اطفال سوريا والعراق وفلسطين الذين لا زالو يعانون مع مع الحروب والتشرد والمستعمر ..

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