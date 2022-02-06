الهداف حمد الله يتبرع بمنزل مجهز بالكامل لعائلة الراحل ريان

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل الالتفاتة الإنسانية لمشاهير العالم مع عائلة الطفل الراحل ريان، و هاته المرة من النجم و الهداف المغربي المحترف بالاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله.

و نشر عشية اليوم، هداف النصر السعودي سابقا تدوينة في صفحته الرسمية جاء فيها: “السلام علیکم إنا لله وإنا إليه ورحمة الله تعالى و بركاته والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين، لقد مررنا بخمسة أيام قاسية جدا و خطفت قلوبنا و نحن المغاربة و كل العرب و المسلمين بل حتى العالم أجمع ، ننتظر خروج روح إبننا من ذلك البئر لكن قدر الله أن تخرج تلك الروح من البئر الى عنان السماء الى جنة الفردوس الاعلى”.

و أضاف الهداف الكبير: ” حمدنا الله و شكرناه على كل شيء، أخذ ريان و هو أحن به منا و أولى به منا، وبهذا المصاب أتقدم بأحر تعازي لعائلة ريان و أسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان”.

و زاد حمد الله قائلا:”قررت بإسمي و بإسم عائلتي و بإسم كل المغاربة و المسلمين أن أساعد و أدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان ، والديه و إخوته و أهديهم منزل مجهز بالكامل”.

و ختم عبد الرزاق حمد الله تدوينته بعبارة:”نسأل الله أن يتقبل منا و يجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين هذه مساعدة من اخ الى إخوته و الله ولي التوفيق وأرجو أيضا وهذه دعوة لكل من يستطيع مساعدتهم فليفعل ذلك من ممثلين و مغنیین و ریاضیین و مسؤوليين و مشهورين جزاكم الله خير الجزاء و السلام عليكم ورحمة الله”.

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