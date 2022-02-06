الهداف حمد الله يتبرع بمنزل مجهز بالكامل لعائلة الراحل ريان
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تتواصل الالتفاتة الإنسانية لمشاهير العالم مع عائلة الطفل الراحل ريان، و هاته المرة من النجم و الهداف المغربي المحترف بالاتحاد السعودي عبد الرزاق حمد الله.
و نشر عشية اليوم، هداف النصر السعودي سابقا تدوينة في صفحته الرسمية جاء فيها: “السلام علیکم إنا لله وإنا إليه ورحمة الله تعالى و بركاته والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين، لقد مررنا بخمسة أيام قاسية جدا و خطفت قلوبنا و نحن المغاربة و كل العرب و المسلمين بل حتى العالم أجمع ، ننتظر خروج روح إبننا من ذلك البئر لكن قدر الله أن تخرج تلك الروح من البئر الى عنان السماء الى جنة الفردوس الاعلى”.
و أضاف الهداف الكبير: ” حمدنا الله و شكرناه على كل شيء، أخذ ريان و هو أحن به منا و أولى به منا، وبهذا المصاب أتقدم بأحر تعازي لعائلة ريان و أسأل الله أن يرزقهم الصبر والسلوان”.
و زاد حمد الله قائلا:”قررت بإسمي و بإسم عائلتي و بإسم كل المغاربة و المسلمين أن أساعد و أدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان ، والديه و إخوته و أهديهم منزل مجهز بالكامل”.
و ختم عبد الرزاق حمد الله تدوينته بعبارة:”نسأل الله أن يتقبل منا و يجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين هذه مساعدة من اخ الى إخوته و الله ولي التوفيق وأرجو أيضا وهذه دعوة لكل من يستطيع مساعدتهم فليفعل ذلك من ممثلين و مغنیین و ریاضیین و مسؤوليين و مشهورين جزاكم الله خير الجزاء و السلام عليكم ورحمة الله”.
25 تعليقات
حمدالله ابن البلد حر و اصيل
ان الله لا يضيع من احسن عملا سيخلف الله لك اخي حمد الله هذا العمل الخيري والاحساني الكبير تجاه هذه الاسرة المكلومة والفقيرة وجعل عملك مخلصا لله تعالى واتابك عليه فتحا مبينا وجنة عرضها السماوات والارض جزاك الله خيرا
إختار الله طائر الجنة …إختار الله طائر الجنة…قلوبنا تبكي والعيون تدمع، ولانقول إلا مايرضي ربنا..إن شاء الله يدخلنا الجنة معه، ووالديه وكل من بكى عليه..والله عند حسن ظن العبد به، كما ورد في الأحاديث…(أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي مايشاء) هذا قول رب العالمين، أكرم الأكرمين…اللهم ارزقنا الصبر والسلوان ، وخصوصا والديه..اللهم اهدِ المسؤولين لإغلاق كل بئر مفتوح…اللهم احفظ كل أبناء المسلمين..والكل..وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه…آميييين يارب
اللهم تقبل يارب، بادرة طيبة من إنسان طيب، أكيد كل صورة من صور التضامن ستخفف الوجع والألم
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بالفعل عمل انساني وعمل تعاطف مع أسرة ريان جزاه الله خيرا على هذا العمل الرائع ونحن مغاربة معرفين بالاعمال الخيرية وبالاخص في الظروف الصعبة…
جزاك الله خيرا كثيراً وجعلها لك في الميزان الحسنات.. والله لايضع أجر المحسنين.
بنى الله لك منزلا في الفردوس الاعلى يا ابن ومفخرة المغرب. جزاك الله ووهبك الصحة والعافية لك ولعائلتك
يجب على الحكومة الجديدة من مسؤولين ان يتبرعوا ولو قليلاً من ترواثهم لعائلة الفقيد ريان البطل الصغير الذي ترك بصمة رائعة جدا حيت جمع بين الدول الإسلامية والغربية..من أجل تخفيف عليهم ولو قليلاً. .. والله لا يضيع اجر المحسنين…
جازاك الله خيرا وتقبل الله منك. رحمة الله الواسعة على ريان . اللهم أرزق اهله الصبر والسلوان.
تقبلها الله منك وجعلها الله في ميزان حسناتك يارب وجزاك الله خيرا على تقاسمك معنا فهي صدقة جارية..فنتمنى هذه المبادرة الطيبة لكل المغاربة الأحرار..
رجل بمعنى الكلمة.ونعم الرجال الأحرار.. جزاك الله خيرا على هذا التفاعل مع أسرة ريان..
كل أموال الدنيا لن ترجع لهم ابنهم ..لأن ريان ذهب ولن يعود..كل مايطلبه منا ريان هو الدعوات الأمة الإسلامية له بالرحمة وان يكون طائر الجنة يارب يارب …
بكل ببساطة هكذا المغاربة يعرفون بالكرم والشجاعة الجود في الموافق المؤلمة.. اللهم اجعلها له في ميزانه المقبول يآرب ..
الحمد الله لازال الخير في بلدنا ونتمنى أن تكون قصة ريان عبرة لكل المسلمين والعرب اجمع …
اللهم وحد الأمة الإسلامية جمعاء واتمنى أن تأخذ العبرة من قصة ريان في التآخي والمواساة التي شاهدناها . مات ريان واحبا قيم الإنسانية في العرب والمسلمين
ما علينا قوله إن قصة ريان الذي مكث في البحر لمدة تزيد عن 100ساعة بدون مأوى وبدون طعام وبدون ماء . زرعت فينا روح التآخي في الشدة لان معادن الإنسانية تظهر في الشدائد . حمد الله الذي ادخل الفرحة في قلوب والدي ريان نقول له الله اجازيك وامثالك بالخير …
كل ما يرضي الله نقول انا لله وانا اليه راجعون . الله اقبل عندك ريان واطفال سوريا والعراق وفلسطين وان يكون الاتحاد بين العرب جميعا
هناك العديد من تفاعل مع أسرة ريان.. وكذالك جمعيات مما جعلهم يقومون ببناء بئر وتسميته ؛ بأسم ريان وذالك تضامنا مع عائلة ريان في فقدانها طفلها..فما لنا إلا أن نقول إن لله وإن إليه راجعون..
أنا في رأيي ارفض هذآ المنزل لأنه لن يعوضوا لي ابني ولو بمليارات الدنيا…ريان ذهب ولن يعود إلى الدنيا فهذا لن يرده لي أبدا أبدا أبدا.. ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نموذج حمد الله في تقديم المساعدة نسال الله يتقبل منه ومن الجميع وكل من ساهم ماديا ومعنويا في انقاذ الطفل لكن نشرة الله كانت اقوى من كل شىء وما علينا قوله سوى ما يرضي الله انا لله وانا اليه راجعون