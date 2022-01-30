بعد قطعها خطابا انتخابيا .. نقل القطة “ويلو” للعيش في البيت الأبيض

2022-01-30 / 8:00 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أعلن البيت الأبيض عن وصول “ويلو” البالغة سنتين، وكتبت جيل بايدن في تغريدة على تويتر “إليكم ويلو” بجانب رمز قلبين باللون الأحمر، مرفقة إياها بصور للهرة التي سُميت كذلك نسبة إلى مسقط رأسها في ويلو غروف.

وتُظهر الصور الهرة ويلو ذات الوبر الرمادي والأبيض والشارب الطويل والعينين الخضراوين الواسعتين، ممددة قرب النافذة أو تستكشف أروقة البيت الأبيض.

وأوضح المكتب الإعلامي للسيدة الأولى أن الهرة التي باتت تُلقب “القطة الأولى”، أثارت “إعجابا كبيرا” لدى جيل بايدن عندما قفزت على المنصة خلال إلقائها خطابا في بنسلفانيا (شمال شرق) أثناء حملة زوجها جو بايدن الرئاسية سنة 2020.

وأشار البيت الأبيض إلى أن صداقة نشأت بسرعة بين جيل بايدن، الأستاذة الجامعية، والهرة “ويلو” الآتية من مزرعة، بمباركة من صاحب المزرعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يصل إلى الإمارات

الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يصل إلى الإمارات

2022-01-30 / 9:38 صباحًا
Photo of كندا ..الآلاف يحتجون ضد قيود كورونا

كندا ..الآلاف يحتجون ضد قيود كورونا

2022-01-29 / 11:00 مساءً
Photo of “إضراب المعتقلين”.. حملة تضامنية مع معتقلي الحراك الشعبي في الجزائر

“إضراب المعتقلين”.. حملة تضامنية مع معتقلي الحراك الشعبي في…

2022-01-29 / 9:55 مساءً
Photo of بريطانيا.. كشف معلومات جديدة عن “أميكرون المستتر”

بريطانيا.. كشف معلومات جديدة عن “أميكرون المستتر”

2022-01-29 / 9:04 مساءً
Photo of الرئيس الإيطالي يوافق على تمديد ولايته لفترة ثانية

الرئيس الإيطالي يوافق على تمديد ولايته لفترة ثانية

2022-01-29 / 6:40 مساءً
Photo of أب يحاول الانتحار بسبب تأخر زواج ابنه

أب يحاول الانتحار بسبب تأخر زواج ابنه

2022-01-29 / 5:05 مساءً
Photo of وفاة الفلسطيني العلامة صلاح الخالدي أحد علماء تفسير القران الكريم

وفاة الفلسطيني العلامة صلاح الخالدي أحد علماء تفسير القران…

2022-01-29 / 4:53 مساءً
Photo of رئيسة وزراء نيوزيلندا تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بكورونا

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بكورونا

2022-01-29 / 1:36 مساءً
Photo of الألعاب الأولمبية الشتوية “بكين 2022”.. إصابة 36 مشاركا بكورونا

الألعاب الأولمبية الشتوية “بكين 2022”.. إصابة 36 مشاركا بكورونا

2022-01-29 / 12:05 مساءً
Photo of فرنسا.. العثور على جثة طفل داخل حقيبة وتوقيف والدته

فرنسا.. العثور على جثة طفل داخل حقيبة وتوقيف والدته

2022-01-29 / 9:58 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق