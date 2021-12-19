المجموعة العربية في اجتماع “التعاون الإسلامي”: لا بديل عن الانخراط مع حكومة “طالبان”

2021-12-19 / 1:15 مساءً
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هبة بريس _

أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ضرورة انخراط المجتمع الدولي مع حكومة “طالبان” في كابل بهدف مساعدة أفغانستان في تفادي “التقهقر للانهيار والفوضى”.

وقال الصفدي، متحدثا بالنيابة عن الدول العربية في الدورة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة اليوم الأحد في إسلام آباد حول الوضع الإنساني في أفغانستان: “اليوم تقف أفغانستان على مفترق رئيس فإما التقهقر للانهيار والفوضى مما سيعيد إنتاج العصابات الإرهابية وخطرها على العالم وإما بدء ولوج التعافي عبر إعادة البناء بما يحترم حقوق الشعب الأفغاني”.

وأضاف: “لا يمكن تجاهل أنه لا بديل عن الانخراط مع حكومة طالبان في حوار بهدف مساعدة أفغانستان على العودة عضوا فاعلا في المجتمع الدولي”​​​.

وتابع الصفدي: “نقترح تشكيل مجموعة اتصال عربية إسلامية للتواصل مع المجتمع الدولي حول أفغانستان

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