ألمانيا تقر إلزامية التطعيم للعاملين في القطاع الصحي

2021-12-10 / 3:33 مساءً
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هبة بريس - وكالات

اعتمد البرلمان الألماني (البوندستاغ) اليوم الجمعة تعديلات على قانون حماية السكان من العدوى التي اقترحتها الأحزاب الحاكمة حول إجبارية التطعيم بالنسبة للعاملين في القاع الصحي.

وتقدمت بمشروع القانون الأحزاب الحاكمة. وبحسب رئيس اجتماع البرلمان الألماني، شارك 689 نائبا في التصويت، أيد 571 منهم التعديلات، وصوت 80 ضدها، وامتنع 38 عن التصويت.

ومن المقرر أن تتم الموافقة على القانون الجديد من قبل الهيئة التشريعية التي تمثل الولايات الست (البوندسرات)، التي ستعقد اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم الجمعة.

وينص القانون، على العاملين في القطاع الصحي، والعاملين في دور رعاية المسنين، والعيادات مع “الفئات الضعيفة”، ملزمون بتقديم دليل على التطعيم أو شهادة تثبت أنهم أُصيبوا في وقت سابق بفيروس كورونا، وذلك قبل 15 مارس المقبل.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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