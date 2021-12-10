صحافة القارة السمراء تشيد بتصنيع المملكة للقاحات
الصورة من الارشيف

دولة أوروبية تمنح النقود لمواطنيها مقابل تلقي لقاح كورونا

2021-12-10 / 10:41 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

وافق المشرعون في سلوفاكيا، على خطة لمنح الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 وما فوق، ما يصل إلى 300 يورو (339 دولارا) حال حصولهم على لقاح فيروس كورونا.

وتأمل الحكومة أن يعزز هذا الإجراء، والذي صاغه وزير المالية إيغور ماتوفيتش، الإقبال على التطعيم في البلاد التي تشهد أحد أدنى معدلات التطعيم بين بلدان الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس”

كما تتطلع إلى أن يساعد نظام الرعاية الصحية المتعثر وسط موجة قياسية من الإصابات الجديدة. حتى الآن، طُعم باللقاح 46.5% فقط من سكان البلاد البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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