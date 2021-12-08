المنتخب الجزائري لكرة اليد ينسحب من بطولة إفريقيا المنظمة بالصحراء المغربية
يواصل مسؤولو الجارة الشرقية خلطهم الرياضة بالسياسة و هاته المرة عبر منع منتخب بلادهم لكرة اليد من المشاركة في البطولة الإفريقية للعبة و التي ينظمها المغرب.
و أعلن الاتحاد الجزائري انسحاب المنتخب الأخضر من بطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة بالصحراء المغربية الشهر القادم، علما أن القرعة ستجرى اليوم زوالا بساحل العاج.
هذا و تم تقسيم المنتخبات المشاركة بصفة رسمية لأربع مستويات، الأول يضم مصر و تونس و أنغولا، و الثاني كل من الرأس الأخضر و المغرب و الكونغو الديمقراطية، أما الثالث فبه كل من الغابون و غينيا و نيجيريا، أما المستوى الرابع فيضم الكاميرون و السينغال ثم كينيا.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن الدورة الـ 25 من بطولة إفريقيا المقررة العام المقبل، ستنظم بقلب الصحراء المغربية و بالضبط بمدينتي العيون وكلميم اللتان وقع عليهما الاختيار لاستضافة هذا الحدث الرياضي القاري.
24 تعليقات
نريدها الانسحاب من كأس العرب…
انشالله في المقابلة التي ستجرى يوم السبت بينا وبينهم باذن الله سيقعون من كأس العرب..
غيابكم لايطعم من جوع ولاخوف…
يقول المثل المغربي .لما فيه نغع دفع.ههههههه كما يقال كذالك الماء وشطبا حتى لقاعة البحر هههههههه.كل هذه الأمثل نقولها الأشخاص الذين الرغبة لنا فيهم.ان الحقد والكراهية تملؤ قلوبهم وقلة الدين والفتن والارهاب جميع الصفات الرذيلة تجمعت لديهم. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.