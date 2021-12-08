المنتخب الجزائري لكرة اليد ينسحب من بطولة إفريقيا المنظمة بالصحراء المغربية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل مسؤولو الجارة الشرقية خلطهم الرياضة بالسياسة و هاته المرة عبر منع منتخب بلادهم لكرة اليد من المشاركة في البطولة الإفريقية للعبة و التي ينظمها المغرب.

و أعلن الاتحاد الجزائري انسحاب المنتخب الأخضر من بطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة بالصحراء المغربية الشهر القادم، علما أن القرعة ستجرى اليوم زوالا بساحل العاج.

هذا و تم تقسيم المنتخبات المشاركة بصفة رسمية لأربع مستويات، الأول يضم مصر و تونس و أنغولا، و الثاني كل من الرأس الأخضر و المغرب و الكونغو الديمقراطية، أما الثالث فبه كل من الغابون و غينيا و نيجيريا، أما المستوى الرابع فيضم الكاميرون و السينغال ثم كينيا.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الدورة الـ 25 من بطولة إفريقيا المقررة العام المقبل، ستنظم بقلب الصحراء المغربية و بالضبط بمدينتي العيون وكلميم اللتان وقع عليهما الاختيار لاستضافة هذا الحدث الرياضي القاري.

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