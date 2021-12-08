المنتخب الجزائري لكرة اليد ينسحب من بطولة إفريقيا المنظمة بالصحراء المغربية
يواصل مسؤولو الجارة الشرقية خلطهم الرياضة بالسياسة و هاته المرة عبر منع منتخب بلادهم لكرة اليد من المشاركة في البطولة الإفريقية للعبة و التي ينظمها المغرب.
و أعلن الاتحاد الجزائري انسحاب المنتخب الأخضر من بطولة إفريقيا لكرة اليد المقامة بالصحراء المغربية الشهر القادم، علما أن القرعة ستجرى اليوم زوالا بساحل العاج.
هذا و تم تقسيم المنتخبات المشاركة بصفة رسمية لأربع مستويات، الأول يضم مصر و تونس و أنغولا، و الثاني كل من الرأس الأخضر و المغرب و الكونغو الديمقراطية، أما الثالث فبه كل من الغابون و غينيا و نيجيريا، أما المستوى الرابع فيضم الكاميرون و السينغال ثم كينيا.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن الدورة الـ 25 من بطولة إفريقيا المقررة العام المقبل، ستنظم بقلب الصحراء المغربية و بالضبط بمدينتي العيون وكلميم اللتان وقع عليهما الاختيار لاستضافة هذا الحدث الرياضي القاري.
24 تعليقات
أتمنى أن ينظم المغرب كأس أفريقيا للأمم بالصحراء المغربية قريبا ان شاء الله حتى لانشاهدهم مشاركين وينسحبوا مثل الجرذان والكلاب الضالة.وشعارهم خاوا خاوا مثل التقية عند الشيعة عندما تلتقي بالمسلمين السنة.
الماء و الشطابة تال قاع البحر
الما أو شطابة حتى قاع لبحر
بالماء والشطابة الى قاع البحر
نتمنى للمغرب الفوز باللقب باذن الله.
نلاحظ أن المغرب في المجموعة ضعيفة . وذالك طريقة اللعب في الأمس هههههههههههه.
أكيد هذه البطولة ستكون من نصيب إحدى الفرق الإفريقية (المغرب او تونس الجزائر.هههههههه.
اتمنى اللقب للمغرب…
بعترافات بعض الدول العربية والغربية بصحرائنا أبا عن جد.فلاداعي النقاشات…
يجب على النظام العسكري الإرهابي الجزائري أن يعترف بهزيمته وفشله أمام القضية الصحراوية.
رغم أن المغرب بلد الكرامة والجود .. فنحن لا نستظيفهم عندنا في المغرب…
مشينا بلا رجعة.كل هذا حقدهم على المغرب حسبي الله ونعم الوكيل فيهم نظام عسكري جزائري حسود…
جميع اقاليمنا الصحراوية مغربية وستظل مغربية احبوا ام كرهوا.عاش الملك.
على ما اعتقد ان اسرائيل لديهم إنسانية على هذا القوم الظالمين الحاسودين حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
حضورهم أو عدم حضورهم لايعنينى شيئا. عنصر محايد…
لقد اصبحوا أضحوكة العالم بتصرفاتهم الصبيانية.واظهروا مدى كرههم للمغاربة وحسدهم وغلهم…
شعب نظامي جزائري ليس له المصداقية والشفافية وروح إسلامية حتى يخلطون الرياضة بالسياسة هههههههههههههههه.
الحمد لله المغرب موحد من طنجة إلى كويرة.
إنهم خونة عديمون الشرف نحن لاننتصب لهم …
يجب حرمانهم من اللعب حتى ياخذوا درسا قاسيا لمن يريد ان يتعدى حدود الله..