فرنسا

فرنسا.. حزب “الجمهوريون” يختار مرشحته لانتخابات الرئاسة

2021-12-04 / 4:38 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أصبحت رئيسة المنطقة الباريسية فاليري بيكريس، مرشحة حزب “الجمهوريون” بعد فوزها السبت بالدورة الثانية للانتخابات التمهيدية داخل الحزب، لخوض السباق الرئاسي الفرنسي 2022.

وفازت فاليري بيكريس رئيسة منطقة “إيل دو فرانس”، المنطقة الباريسية، اليوم السبت بالدورة الثانية للانتخابات التمهيدية لحزب “الجمهوريون” لتصبح مرشحة الحزب الرسمية في السباق الرئاسي الفرنسي 2022، بنتيجة 60,95 في المئة.

وتواجهت بيكريس في الدورة الثانية مع النائب عن منطقة آلب-ماريتيم (جنوب) إيريك سيوتي (39,05 في المئة) الذي حل أولا خلال الدورة الأولى لهذه الانتخابات التمهيدية.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
7

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of السعودية وفرنسا تؤكدان على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة

السعودية وفرنسا تؤكدان على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء…

2021-12-04 / 7:50 مساءً
Photo of العثور على 3 فيروسات في الخفافيش تشبه كورونا

العثور على 3 فيروسات في الخفافيش تشبه كورونا

2021-12-04 / 7:13 مساءً
Photo of ألمانيا.. العثور على 5 قتلى في مبنى سكني

ألمانيا.. العثور على 5 قتلى في مبنى سكني

2021-12-04 / 5:26 مساءً
Photo of هولندا.. مظاهرات حاشدة احتجاجا على قيود كورونا

هولندا.. مظاهرات حاشدة احتجاجا على قيود كورونا

2021-12-04 / 4:53 مساءً
Photo of عزلت نفسها منذ بداية الجائحة.. دولة تعلن تسجيل أول إصابة بكورونا

عزلت نفسها منذ بداية الجائحة.. دولة تعلن تسجيل أول…

2021-12-04 / 2:39 مساءً
Photo of هولندا.. ثبوت إصابة 18 قادما من جنوب أفريقيا بأوميكرون

هولندا.. ثبوت إصابة 18 قادما من جنوب أفريقيا بأوميكرون

2021-12-04 / 12:50 مساءً
Photo of الأولى من نوعها.. بلجيكا تعلن إصابة فرسي نهر بكورونا

الأولى من نوعها.. بلجيكا تعلن إصابة فرسي نهر بكورونا

2021-12-04 / 11:15 صباحًا
Photo of ماكرون: استقالة قرداحي ستفتح باب الحوار بين السعودية ولبنان

ماكرون: استقالة قرداحي ستفتح باب الحوار بين السعودية ولبنان

2021-12-04 / 9:55 صباحًا
Photo of إسرائيل تسجل 7 إصابات بـ”أوميكرون” وتشتبه في 27 حالة أخرى

إسرائيل تسجل 7 إصابات بـ”أوميكرون” وتشتبه في 27 حالة…

2021-12-03 / 11:00 مساءً
Photo of تسجيل أول إصابة بـ”أوميكرون” في تونس

تسجيل أول إصابة بـ”أوميكرون” في تونس

2021-12-03 / 10:10 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق