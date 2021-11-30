قتلى بإطلاق نار في مدرسة بميشيغن.. والشرطة تعتقل المشتبه به

هبة بريس _ وكالات

قالت السلطات في ولاية ميشيغن إن ثلاثة أشخاص، يعتقد أنهم طلاب، قتلوا في إطلاق نار في مدرسة أكسفورد الثانوية في بلدة أكسفورد بمقاطعة أوكلاند، الثلاثاء.

وأضافت السلطات أن ستة آخرين أصيبوا بالرصاص، بينهم مدرس. ولم تتضح ظروف إصابتهم على الفور.

وأوضحت السلطات أن المشتبه به، وهو طالب يبلغ من العمر 15 عاما، اعتقل في غضون خمس دقائق، وقالت شرطة مقاطعة أوكلاند إنه تمت مصادرة مسدس. فيما تعتقد السلطات أن المشتبه به تصرف بمفرده.

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