بنغلادش ..مقتل هندوسيين وتواصل الاضطرابات الدينية

2021-10-16 / 9:40 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة في بنغلادش السبت مقتل شخصين هندوسيين مع تواصل أعمال العنف التي تجري على خلفية دينية في هذه الدولة ذات الغالبية المسلمة، ما يرفع عدد ضحايا الاضطرابات الى ست.

وبدأت الاحتجاجات الأربعاء عقب انتشار لقطات فيديو تظهر وضع مصاحف على ركبة إله هندوسي خلال الاحتفال بمهرجان دورغا بوجا الهندوسي.

وامتد العنف ضد الهندوس الى أكثر من عشر مقاطعات في أنحاء بنغلادش هذا الأسبوع بعد ظهور لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لحادث القرآن.

ولقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم في وقت متأخر الأربعاء عندما فتحت الشرطة النار على حشد من نحو 500 شخص هاجموا معبدا هندوسيا في بلدة هاجي غانج الجنوبية.

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