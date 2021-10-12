القطار يقتل مهاجرين جزائريين في فرنسا

هبة بريس _ وكالات

تعرض 4 أشخاص لحادث مروع جنوب غربي فرنسا، حيث صدمهم قطار فقتل 3 منهم وتعرض الرابع لإصابات خطيرة.

وقالت السلطات المحلية إنها تعتقد بأن الضحايا مهاجرين، مشيرة إلى أن وجودهم في هذه المناطق ربما يكون أمرا معتادا.

وذكرت ذلك وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية، مشيرة إلى أن الحادث وقع صباح اليوم الثلاثاء.

ولفتت الصحيفة إلى قول السلطات المحلية في فرنسا إن الضحايا يعتقد أنهم مهاجرين كانوا نائمين على خط السكك الحديدية الذي يستخدمه القطار.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع على خط القطار الذي يربط بلدة أونداي، على الحدود الفرنسية الإسبانية، ومدينة بوردو، جنوب غربي البلاد.

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