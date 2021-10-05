مصرع عسكريين بسبب سقوط طائرة مروحية في تونس

هبة بريس ـ وكالات

لقي عسكريون تونسيون مصرعهم مساء اليوم بسبب سقوط طائرة مروحية تخص الجيش التونسي.

و في التفاصيل، أفادت وكالات انباء دولية أن 3 جنود لقوا مصرعهم، مساء اليوم الثلاثاء، جراء سقوط مروحية عسكرية للقوات التونسية في ولاية قابس شرق البلاد.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، محمد زكري، في تصريح إعلامي، سقوط طائرة مروحية عسكرية أثناء تنفيذ تمرين ليلي في منطقة الحامة بولاية قابس، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 3 عسكريين كانوا على متنها.

وأكد مصدر طبي لـ”إذاعة تطاوين” الحكومية وفاة 3 عسكريين في منطقة بن غيلوف بمعتمدية الحامة في محافظة قابس.

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