الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن: الاعتراف بحكومة طالبان لا يزال بعيدا

2021-09-07 / 9:19 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن اعتراف بلاده بحكومة طالبان في أفغانستان لا يزال بعيدا.

وأفاد بيان للمجمع الصحفي، وزعته الدائرة الصحفية للبيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي اقترب من التجمع بنية الإدلاء بتصريح معين.

بدأ بايدن بالقول: “أمامنا في الغد يوم كبير”، لكن الصحفيين قاطعوه بطرح أسئلة عن أفغانستان.

وسُئل الرئيس الأمريكي على وجه الخصوص عن الاعتراف بنظام طالبان.

وقال بايدن إجابة على هذا السؤال: “الطريق بعيد إلى ذلك. الطريق بعيد”.

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