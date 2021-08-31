تونس تصدر مذكرة إحضار بحق نبيل القروي وشقيقه بعد دخولهما الجزائر

هبة بريس - وكالات

أصدرت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الثلاثاء، مذكرة جلب بحق رجل الأعمال، رئيس حزب “قلب تونس”، نبيل القروي، وشقيقه، بعد دخولهما إلى الجزائر بطريقة “غير شرعية”.

وأدانت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمحافظة القصرين (وسط البلاد)، للسلطات الأمنية بإصدار مذكرة جلب، ما يتيح لتونس المطالبة بتسليم نبيل القروي وشقيقه ومحاكمتهما بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وذلك وفق الاتفاقيات الثنائية بين تونس والجزائر، بحسب موقع “الصباح نيوز”.

ونقلت “الشروق” عن مصدر قوله إنه “يمكن للسلطات الأمنية في تونس، أن تطلب في وقت لاحق، تعاونا دوليا في تنفيذ مذكرة الجلب الصادرة ضد نبيل القروي وشقيقه، إذا ما لم يتم ترحيلهما إلى تونس”.

وقد ألقي القبض على الأخوين القروي، أمس الأحد، في مدينة تبسة وجرى إيقاف مجموعة من الأشخاص المتورطين في مساعدتهما على اجتياز الحدود البرية بولاية القصرين.

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