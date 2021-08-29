بلينكن : 300 مواطن أمريكي لا يزالون ينتظرون إجلاءهم من كابول

هبة بريس- وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد 2021 أن 300 مواطن أمريكي لا يزالون في أفغانستان بانتظار إجلائهم، قبل أيام من حلول الموعد النهائي الذي حددته واشنطن لإنهاء عمليات الإجلاء.

وقال بلينكن لشبكة “إيه بي سي” “تراجع العدد إلى 300 أو أقل من الأمريكيين الذين لا يزالون على الأرض هناك، ونعمل بشكل نشط خلال هذه الساعات والأيام لإخراج هؤلاء الأشخاص”.

وأضاف أن بعض الأمريكيين فضلوا البقاء إلى ما بعد تاريخ 31 اغسطس لكنه أكد “لن يعلقوا في أفغانستان”، مشددا على وجود “آلية لإخراجهم”.

على جانب آخر، شهد محيط مطار كابل الدولي انفجارا يرجح أن يكون ناجما عن قذيفة صاروخية سقطت قرب على أحد المنازل القريبة من المنطقة، وذلك بعد ساعات قليلة من تحذير الرئيس الأمريكي جون بايدن من هجمات وشيكة.

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