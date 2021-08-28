ترامب: أسامة بن لادن لم يكن وحشا

هبة بريس - وكالات

صرح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن زعيم تنظيم “القاعدة” الراحل، أسامة بن لادن لم يكن “وحشا”، ولم ينفذ سوى “ضربة واحدة”.

وتفاخر ترامب في مقابلة إذاعية أجراها الخميس الماضي مع المذيع هيو هيويت، بالعمليات التي قامت فيها الولايات المتحدة الأمريكية بالقضاء على إرهابيين “أشرس” خلال فترة حكمه داخل المكتب البيضاوي لمدة 4 سنوات فقط، بحسب صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

وقال: “لقد قضينا على مؤسس “داعش”، أبو بكر البغدادي، ثم بالطبع القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني، والآن فقط لكي تفهم، سليماني أكبر بكثير من أسامة بن لادن، كما أن البغدادي أكبر في كثير من الأحيان ابن لادن”.

وتابع الرئيس الأمريكي السابق موضحا:”لقد قام أسامة بن لادن بضربة واحدة كانت سيئة، التي وقعت في مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك الأمريكية في 11 سبتمبر/ أيلول، لكن هذين الرجلين الآخرين (البغدادي وسليماني) كانا وحوشين، وظللت أتساءل لسنوات لماذا لا يقضون عليهما، ولكني قضيت عليهما، الصحافة لا تتحدث عن ذلك، إنهم لا يتحدثون عن ذلك لأنهم لا يريدون التحدث عنه”.

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