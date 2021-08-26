انفجاران قرب مطار كابول وأصابع الاتهام تتجه نحو “داعش”

2021-08-26 / 7:47 مساءً
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هبة بريس- وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الخميس (26 غشت2021) إن انفجارين على الأقل وقعا قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول خلال عمليات إجلاء ضخمة تشوبها الفوضى، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين بينهم جنود أمريكيون ومدنيون فيما وصف بأنه “هجوم معقد”.

بيد أن وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي لرويترز قوله إنه استنادا لمعلومات أولية فإن 11 حنديا من المارينز قتلوا بالإضافة إلى طبيب لإي الجيش الأمريكي وهو لم تؤكده مصادر البنتاغون حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن مسؤولين أن السفير الأمريكي في كابول أكد مقتل أربعة من جنود المارينز وإصابة ثلاثة آخرين. وفي بيان منفصل، قال جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون إن “عددا” من الجنود الأمريكيين قتلوا في الهجوم دون أن يحدد تماما كم هم.

وقال مصدر مطلع على الإفادات في الكونغرس الأمريكي بشأن الموقف في أفغانستان إن مسؤولين أمريكيين لديهم اعتقاد قوي بأن تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) والمعروف في تلك المنطقة بـ “ولاية خراسان”، المناهض لكل من الولايات المتحدة وحركة طالبان، مسؤول عن تنفيذ هجومي مطار العاصمة الأفغانية كابول.

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