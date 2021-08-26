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الجزائر تصدر أمرا دوليا بالقبض على رئيس “حركة استقلال القبائل”

2021-08-26 / 3:31 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قرر القضاء الجزائري اليوم الخميس إصدار أمر دولي بالقبض على فرحات مهني رئيس “حركة استقلال القبائل”.

أفاد بذلك النائب العام، سيد أحمد مراد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في الجزائر العاصمة.

ويتهم القضاء الجزائري، فرحات مهني بالتورط في جريمة اغتيال وحرق المواطن جمال بن إسماعيل .

وأكد النائب العام توقيف 88 متهما في قضية جمال بن إسماعيل حتى الآن، موضحا أنه تم إيداع 83 منهم رهن الحبس المؤقت ووضع 4 تحت نظام الرقابة القضائية، فيما لا يزال 29 آخرون في حالة فرار. وفق قوله

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‫6 تعليقات

  1. كيف يعقل اصدار مذكرة في حق رئيس دولة محتلة لا يطالب الا باستقلال بلده وتقرير حق مصير شعب القبايل.
    أليس هذا ماتروج له الجزائر مع مرتزقة البوليساريو الإرهابية ضد المغرب؟ ونصرة الشعوب المحتلة كما تزعم؟

  2. في حال تخلى عنه العالم وجب على المغرب استضافته لظروف انسانية او ما شابه ذلك و بجواز سفر اسرائيلي حتى يعلم عسكر المرادية ان طباخ سم يتذوق منه

  4. ارا متمثلوا فضحاكم الله بالنهار ، وجميع تمثيليتكم لن تضحك حتى جوحا.
    قبحكم الله وممثليكم ومسرحياتكم انتم شر مكان.

  5. نطلب من الذي عنده مسؤلية
    ها العار ديال ربي
    الى القوا القبض اولا على الخبيثة والخائنة لي فالعيون امينة حيضر
    تانيا
    ارجو ن الدولة ان ترد بالمثل وتطلب من الانتربول القبض على رائيس العصابة والارهابي الخائن بن بطوش

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