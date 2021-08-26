الجزائر تصدر أمرا دوليا بالقبض على رئيس “حركة استقلال القبائل”

هبة بريس - وكالات

قرر القضاء الجزائري اليوم الخميس إصدار أمر دولي بالقبض على فرحات مهني رئيس “حركة استقلال القبائل”.

أفاد بذلك النائب العام، سيد أحمد مراد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في الجزائر العاصمة.

ويتهم القضاء الجزائري، فرحات مهني بالتورط في جريمة اغتيال وحرق المواطن جمال بن إسماعيل .

وأكد النائب العام توقيف 88 متهما في قضية جمال بن إسماعيل حتى الآن، موضحا أنه تم إيداع 83 منهم رهن الحبس المؤقت ووضع 4 تحت نظام الرقابة القضائية، فيما لا يزال 29 آخرون في حالة فرار. وفق قوله

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