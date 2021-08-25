جونسون أند جونسون: هذا ما تفعله الجرعة المنشطة من اللقاح

هبة بريس - وكالات

قالت شركة “جونسون آند جونسون”، الأربعاء، إن جرعة منشطة من لقاحها المضاد لكوفيد-19، أدت إلى زيادة حادة في مستويات الأجسام المضادة وفقا للبيانات الأولية من دراستين في مراحلهما الأولى.

وذكرت الشركة في بيان صحفي أن الجرعة الثانية من اللقاح أدت إلى زيادة الأجسام المضادة اللاصقة لتسعة أمثال الأجسام التي تكونت بعد 28 يوما من الحقن بالجرعة الأولى.

وأوضحت أن الدراستين أظهرتا زيادة كبيرة في استجابات الأجسام المضادة اللاصقة في المشاركين فيهما بين الأعمار من 18 سنة إلى 55 سنة، وكذلك من هم في الخامسة والستين أو أكثر، ممن تلقوا جرعة منشطة أقل تركيزا، حسبما نقلت “رويترز”.

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