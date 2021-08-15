طالبان تهاجم العاصمة الأفغانية كابل من عدة جهات طالبان تهاجم العاصمة الأفغانية كابل من عدة جهات

مفاوضو طالبان في طريقهم للقصر الرئاسي تمهيدا لتسلم السطلة

2021-08-15 / 12:13 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مفاوضي طالبان يتجهون إلى القصر الرئاسي تحضيرا “لنقل” السلطة. كما وعد وزير الداخلية الأفغاني يعد بـ”انتقال سلمي للسلطة إلى حكومة انتقالية”.

كما أفادت مصادر في القصر الرئاسي لمراسل “الحرة” أن الرئيس الأفغاني أشرف غني، وافق على نقل السلطة، مشيرا إلى وجود أنباء عن وصول قيادات طالبان إلى العاصمة عن طريق مطار كابل الدولي.

وقال ثلاثة مسؤولين أفغان للوكالة إن طالبان دخلت ضواحي العاصمة كابل. وأشار المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالكشف عن المعلومات، إلى أنه لم يكن هناك أي قتال حتى الآن.

ودخل مقاتلو طالبان في مناطق كالكان وقراباغ وباغمان.

وأفاد مراسل الحرة أن قائد الجيش الأفغاني أصدر أوامر لكافة قطاعات الجيش والقوات الأمنية في كابل بإطلاق نار علي كل من يحاول نشر الفوضي في كابل .

وقال قائد الجيش: “الوضع في كابل تحت السيطرة”. وأضاف: “هناك محاولات لجر المدينة نحو الفوضي وتم إصدار الأوامر للقوات الافغانية بإطلاق الرصاص فورا على أولئك الذين يحاولون نشر الفوضى”.

ولم يعترف المتمردون على الفور بوجودهم في العاصمة. لكن المكاتب الحكومية بدأت فجأة في إرسال العمال إلى منازلهم في وقت مبكر من يوم الأحد حيث حلقت طائرات هليكوبتر عسكرية في سماء المنطقة.

وقال ناطق باسم حركة طالبان الأحد، إن المتمردين تلقوا أوامر بالبقاء عند مداخل كابل وعدم دخول المدينة، بعد الانهيار الكامل للقوات الأمنية في البلاد.

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