أمريكا تعلن ارتفاع ضحايا انهيار مبنى ميامي ل86 قتيلا

2021-07-10 / 6:21 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية أن عدد ضحايا حادثة انهيار مبنى سكني بولاية ميامي قد ارتفع ليصل لرقم 86 قتيلا.

و حسب وكالات انباء دولية، فقد أكدت سلطات ولاية ميامي الأمريكية ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة انهيار المبنى السكني في مدينة سيرفسايد إلى 86 قتيلا مقارنة مع 79 قتيلا أمس.

وصرحت عمدة المقاطعة دانييلا ليفين كافا للصحفيين اليوم السبت أن 43 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، بينما لم يتم العثور على ناجين في الموقع منذ الساعات الأولى بعد الحادث المأساوي.

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