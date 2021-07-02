طلاق نار على قارب
الصورة تعبيرية

متحدث أوروبي: سنطلب تفسيرات حول إطلاق نار على مهاجرين بليبيا

2021-07-02 / 3:32 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستطلب تفسيرا من السلطات في العاصمة الليبية طرابلس بشأن حادثة إطلاق نار تجاه قارب مهاجرين من قبل عناصر خفر السواحل الليبي.

وجاء هذا الموقف تعليقا على قيام منظمة “سي ووتش” وهي هيئة غير حكومية ألمانية بنشر صور جوية تظهر قيام عناصر من خفر السواحل الليبي وهم يطلقون النار على مقربة من قارب مهاجرين لاعتراضه.

وأشارت المنظمة إلى أن الحادث وقع أمس في منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بمالطا وأن قارب المهاجرين قد نجح أخيرا في الرسو في ميناء لامبيدوزا الإيطالي بعد أن ابتعد الليبيون عنه.

وأقر المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن الاتحاد يجري تحليلا للصور وتحقيقا معمقا في الحادث.

وأضاف بيتر ستانو قائلا: “بالفعل ما حدث أمر مقلق لنا ولذلك سنطلب تفسيرات وتوضيحات من شركائنا الليبيين حول الأمر”.

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