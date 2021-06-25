Ambulances of Red Cross arrive with patients who were injured in their town Togoga in a deadly airstrike on a market, arrive at Mekelle General Hospital in Mekele, on June 24, 2021, two days after a deadly airstrike on a market in Ethiopia's war-torn northern Tigray region, where a seven-month-old conflict surged again. - At least 64 people were killed and 180 were injured in an air strike on a market in Ethiopia's war-torn northern Tigray region, a local health officer said, as the army denied targeting civilians. (Photo by Yasuyoshi CHIBA / AFP)

اثيوبيا.. مقتل 3 من أعضاء منظمة “أطباء بلا حدود”

2021-06-25 / 9:50 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود”، اليوم الجمعة، مقتل 3 من موظفيها في الفرع الإسباني على يد مسلحين مجهولين في إقليم تيغراي الإثيوبي، الذي يشهد صراعا متصاعدا في الأيام الأخيرة.

وصرحت المنظمة في بيان لها أن “أطباء بلا حدود-إسبانيا” فقدت الاتصال مع سيارة تقل فريقا تابعا لها بعد ظهر أمس الخميس، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وجاء في البيان: “هذا الصباح تم العثور على السيارة وعلى بعد أمتار منها جثث (الثلاثة)، نندد بهذا الهجوم على زملائنا بأشد العبارات الممكنة ولن ندخر أي جهد لفهم ملابسات ما حدث”.

وبذلك، يرتفع عدد موظفي الإغاثة الذين قتلوا منذ اندلاع القتال في نوفمبر/ تشرين الثاني بين الجيش الإثيوبي والقوات الموالية للحزب الحاكم السابق وهو جبهة تحرير شعب تيجراي، إلى 12 على الأقل

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