اثيوبيا.. مقتل 3 من أعضاء منظمة “أطباء بلا حدود”

هبة بريس- وكالات

أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود”، اليوم الجمعة، مقتل 3 من موظفيها في الفرع الإسباني على يد مسلحين مجهولين في إقليم تيغراي الإثيوبي، الذي يشهد صراعا متصاعدا في الأيام الأخيرة.

وصرحت المنظمة في بيان لها أن “أطباء بلا حدود-إسبانيا” فقدت الاتصال مع سيارة تقل فريقا تابعا لها بعد ظهر أمس الخميس، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

وجاء في البيان: “هذا الصباح تم العثور على السيارة وعلى بعد أمتار منها جثث (الثلاثة)، نندد بهذا الهجوم على زملائنا بأشد العبارات الممكنة ولن ندخر أي جهد لفهم ملابسات ما حدث”.

وبذلك، يرتفع عدد موظفي الإغاثة الذين قتلوا منذ اندلاع القتال في نوفمبر/ تشرين الثاني بين الجيش الإثيوبي والقوات الموالية للحزب الحاكم السابق وهو جبهة تحرير شعب تيجراي، إلى 12 على الأقل

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