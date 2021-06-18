هولندا ترفع جميع قيود كورونا

2021-06-18 / 8:06 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أعلن رئيس الوزراء الهولندي بالإنابة مارك روتي أن بلاده سترفع جميع قيود جائحة كورونا اعتبارا من الـ26 من يونيو الجاري، مع الإبقاء على قيد التباعد الجسدي.

وقال: “تخطو هولندا خطوة كبيرة… بمسافة اجتماعية تبلغ 1.5 متر، كل شيء مسموح به تقريبا. لا قيود، ولا مواعيد إغلاق… نصيحة بشأن عدد الضيوف في المنزل والكمامات في المتاجر”.

وأوضح أن “القرار سيدخل حيز التنفيذ في الـ26 من يونيو الجاري”.

وأضاف: “اعتبارا من اليوم المذكور ولأول مرة، ستتمكن النوادي الليلية من استئناف عملها، وفقا لاستخدام تطبيق (فحص كورونا)، الذي سيسمح لك بتحديد ما إذا كان الزائر قد تم تطعيمه بالكامل ضد فيروس كورونا وخضع لاختبار فيروس كورونا السلبي في غضون 40 ساعة”.

وتابع: “سيتم السماح للمسارح والمتاحف والأماكن الداخلية الأخرى بزيادة قدرتها من اليوم فصاعدا، بشرط استخدام الفحص والتباعد”.

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