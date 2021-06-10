الادعاء الفرنسي يطالب بحبس الشاب الذي صفع ماكرون 18 شهرا

هبة بريس - وكالات

طالب ممثلو الادعاء الفرنسي بحبس داميان تاريل (28 عاما)، الشاب الذي صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجهه، بالسجن 18 شهرا.

وحسبما نقلت “رويترز” عن تلفزيون “بي إف إم” اليوم الخميس، يواجه تاريل تهمة الاعتداء على موظف عام.

ويعاقب القانون الفرنسي على هذه الجريمة بالسجن 3 سنوات كحد أقصى وغرامة 45 ألف يورو.

وأحدث هجوم تاريل على الرئيس الفرنسي صدمة في البلاد، وأدانته جميع الأحزاب السياسية.

وفي وقت لاحق وصف الرئيس الفرنسي الاعتداء بأنه حادث فردي، وقال إن العنف والكراهية تهددان الديمقراطية.

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