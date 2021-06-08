لتوسيع التطبيع.. إسرائيل تعين مسؤولا أمريكيا جديدا خلفا لكوشنر

هبة بريس - وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إن دولاً إضافية تنظر في إمكانية تحسين علاقاتها مع إسرائيل في ظل اتفاقيات التطبيع مع عدد من الدول.

وأوضح أشكنازي خلال حوار مع صحفيين أن الإدارة الأمريكية ستكلف مسؤولاً تناط به مهمة توسيع رقعة الدول العربية المطبعة مع إسرائيل، وذلك بعد مغادرة جاريد كوشنر، الذي كان يتولى هذا الملف في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

يشار إلى أن وزير الخارجية تحدث مؤخرا مع سبعة من نظرائه في الشرق الأوسط بعضهم من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

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