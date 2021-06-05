بلجيكا.. المطاعم والمقاهي تعود لاستقبال الزبائن في الداخل

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في مؤتمر صحافي، أن المقاهي والمطاعم في بلجيكا ستعاود استقبال زبائنها في الداخل اعتبارًا من الأربعاء، وذلك بفضل التحسن في مكافحة الوباء.

تم إعلان هذه الخطوة التي تعد جزءًا من خطة لرفع القيود تدريجياً في البلاد، في 11 مايو. ومع ذلك بقيت رهن تطور انتشار فيروس كورونا.

وقال دي كرو بعد اجتماع تشاوري مع مختلف المسؤولين السياسيين في البلاد “تسمح لنا الأرقام الإيجابية اعتبارًا من 9 يونيو بتجاوز هذه المرحلة الأولى”.

كما أعلن تمديد ساعات العمل، بحيث تتمكن المؤسسات الآن من فتح أبوابها من الساعة 5,00 صباحا حتى الساعة 23,30.

و بعد سبعة أشهر من الإغلاق أعادت المطاعم فتح أبوابها في 8 ماي بشروط فقط على الشرفات. ويشمل تخفيف القيود اعتبارًا من الأربعاء سلسلة من الإجراءات الأخرى، منها السماح بالعمل من المكتب ليوم واحد في الأسبوع.

ويمكن أن تستقبل عروض أو مسابقات رياضية ما يصل إلى 200 شخص في الداخل، وما يصل إلى 400 شخص في الهواء الطلق مع احترام وضع الكمامات ومسافات الأمان.

وسيسمح مجددا لأسواق السلع المستعملة باستئناف نشاطها. وستتمكن أيضًا دور السينما وصالات البولينغ والقاعات الرياضية من فتح أبوابها شرط استيفاء معايير تهوية معينة.

كما يحق للبلجيكيين دعوة ما يصل إلى أربعة أشخاص (باستثناء الأطفال) إلى منازلهم.

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