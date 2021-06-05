الصورة تعبيرية

بلجيكا.. المطاعم والمقاهي تعود لاستقبال الزبائن في الداخل

2021-06-05 / 5:55 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في مؤتمر صحافي، أن المقاهي والمطاعم في بلجيكا ستعاود استقبال زبائنها في الداخل اعتبارًا من الأربعاء، وذلك بفضل التحسن في مكافحة الوباء.

تم إعلان هذه الخطوة التي تعد جزءًا من خطة لرفع القيود تدريجياً في البلاد، في 11 مايو. ومع ذلك بقيت رهن تطور انتشار فيروس كورونا.

وقال دي كرو بعد اجتماع تشاوري مع مختلف المسؤولين السياسيين في البلاد “تسمح لنا الأرقام الإيجابية اعتبارًا من 9 يونيو بتجاوز هذه المرحلة الأولى”.

كما أعلن تمديد ساعات العمل، بحيث تتمكن المؤسسات الآن من فتح أبوابها من الساعة 5,00 صباحا حتى الساعة 23,30.

و بعد سبعة أشهر من الإغلاق أعادت المطاعم فتح أبوابها في 8 ماي بشروط فقط على الشرفات. ويشمل تخفيف القيود اعتبارًا من الأربعاء سلسلة من الإجراءات الأخرى، منها السماح بالعمل من المكتب ليوم واحد في الأسبوع.

ويمكن أن تستقبل عروض أو مسابقات رياضية ما يصل إلى 200 شخص في الداخل، وما يصل إلى 400 شخص في الهواء الطلق مع احترام وضع الكمامات ومسافات الأمان.

وسيسمح مجددا لأسواق السلع المستعملة باستئناف نشاطها. وستتمكن أيضًا دور السينما وصالات البولينغ والقاعات الرياضية من فتح أبوابها شرط استيفاء معايير تهوية معينة.

كما يحق للبلجيكيين دعوة ما يصل إلى أربعة أشخاص (باستثناء الأطفال) إلى منازلهم.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مقتل 100 مدني على يد مسلحين في بوركينا فاصو

مقتل 100 مدني على يد مسلحين في بوركينا فاصو

2021-06-05 / 6:04 مساءً
Photo of قرار مثير للجدل بكاليفورنيا.. السماح بحيازة الأسلحة الفتاكة

قرار مثير للجدل بكاليفورنيا.. السماح بحيازة الأسلحة الفتاكة

2021-06-05 / 5:36 مساءً
Photo of الصين تقر استخدام لقاح سينوفاك للأطفال من سن الثالثة

الصين تقر استخدام لقاح سينوفاك للأطفال من سن الثالثة

2021-06-05 / 3:41 مساءً
Photo of في جنوب افريقيا.. سيدة يتحور كورونا بداخلها 30 مرة

في جنوب افريقيا.. سيدة يتحور كورونا بداخلها 30 مرة

2021-06-05 / 1:34 مساءً
Photo of بسبب الجفاف.. حاكم ولاية أميركية يدعو السكان لصلاة استسقاء

بسبب الجفاف.. حاكم ولاية أميركية يدعو السكان لصلاة استسقاء

2021-06-05 / 8:40 صباحًا
Photo of الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لإلغاء قانون يحظر مشاركة المتطرفين في الانتخابات

الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لإلغاء قانون يحظر مشاركة المتطرفين…

2021-06-04 / 10:21 مساءً
Photo of مواقع التواصل الاجتماعي تجمد حسابات نجل نتنياهو

مواقع التواصل الاجتماعي تجمد حسابات نجل نتنياهو

2021-06-04 / 9:21 مساءً
Photo of ترامب ينتقد بشدة قرار “فيسبوك” حظر حسابه حتى 2023

ترامب ينتقد بشدة قرار “فيسبوك” حظر حسابه حتى 2023

2021-06-04 / 8:07 مساءً
Photo of فيسبوك تحظر ترامب لعامين

فيسبوك تحظر ترامب لعامين

2021-06-04 / 7:09 مساءً
Photo of مصرع 9 عمال أثناء إصلاحهم لسكة حديد في الصين

مصرع 9 عمال أثناء إصلاحهم لسكة حديد في الصين

2021-06-04 / 6:47 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق