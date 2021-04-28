صورة تعبيرية

شركة بيونتيك: لقاحنا فعال ضد السلالة الهندية

2021-04-28 / 10:15 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت شركة بيونتيك أن لقاحها فعال ضد السلالة الهندية.

وسجلت الهند رقما عالميا قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا فيما تجاوزت حصيلة ضحايا الفيروس اليوم الأربعاء، 200 ألف.

وشهدت الموجة الثانية من كورونا في الهند إصابة أكثر من 300 ألف شخص يوميا خلال الأسبوع الماضي، مما فاق قدرة مرافق الرعاية الصحية ومحارق الجثث على العمل، وأثار استجابة دولية واسعة لمساعدة الهند.

وفي الساعات الـ24 الماضية، سجلت السلطات الصحية في هذا البلد 360 ألف و960 حالة إصابة جديدة، وهو أكبر عدد يومي في العالم، ليصل مجمل الإصابات في الهند إلى نحو 18 مليونا.

وزادت الوفيات بواقع 3293، في أكثر حصيلة يومية في الهند حتى الآن، مما يرفع عدد المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 201 ألف و187.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اليمن.. وفاة نجل شقيق الرئيس هادي بفيروس كورونا

اليمن.. وفاة نجل شقيق الرئيس هادي بفيروس كورونا

2021-04-28 / 9:47 صباحًا
Photo of البرتغال ترفع طوارئ كورونا

البرتغال ترفع طوارئ كورونا

2021-04-27 / 10:54 مساءً
Photo of الولايات المتحدة.. تقييد اعتقالات الهجرة

الولايات المتحدة.. تقييد اعتقالات الهجرة

2021-04-27 / 9:58 مساءً
Photo of فرنسا.. توقيف 7 أشخاص بتهمة تمويل الإرهاب

فرنسا.. توقيف 7 أشخاص بتهمة تمويل الإرهاب

2021-04-27 / 5:33 مساءً
Photo of الجزائر .. الشرطة تمنع مسيرة الطلاب ضد “فساد النظام”

الجزائر .. الشرطة تمنع مسيرة الطلاب ضد “فساد النظام”

2021-04-27 / 4:29 مساءً
Photo of صحيفة: إسبانيا “تحايلت” على القانون وعلى العدالة لاستضافة ابراهيم غالي

صحيفة: إسبانيا “تحايلت” على القانون وعلى العدالة لاستضافة ابراهيم…

2021-04-27 / 3:57 مساءً
Photo of مصر.. السجن 10 سنوات لمتحرش المعادي

مصر.. السجن 10 سنوات لمتحرش المعادي

2021-04-27 / 3:11 مساءً
Photo of فرنسا.. توقيف 7 أشخاص ضمن التحقيق بشبهة تمويل جماعات متطرفة

فرنسا.. توقيف 7 أشخاص ضمن التحقيق بشبهة تمويل جماعات…

2021-04-27 / 2:19 مساءً
Photo of السعودية تمنع أكثر من 400 شاحنة أردنية من دخول أراضيها

السعودية تمنع أكثر من 400 شاحنة أردنية من دخول…

2021-04-27 / 12:54 مساءً
Photo of مصر .. قتيل ومصابين في حادث اصطدام قطار بسيارة نقل

مصر .. قتيل ومصابين في حادث اصطدام قطار بسيارة…

2021-04-27 / 11:08 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق