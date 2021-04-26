السعودية.. تفويج 1.5 مليون معتمر ومصل خلال أول 10 أيام برمضان

هبة بريس - وكالات

أعلنت السعودية، تفويج مليون ونصف المليون معتمر ومصل بالمسجد الحرام، خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان الكريم.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، فقد “قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، بتفويج ما يقارب مليونًا ونصف المليون مصلٍ ومعتمر بالمسجد الحرام، منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى اليوم العاشر منه، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة قاصدي بيت الله الحرام”.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أسامة الحجيلي، “تخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، وتنظيم عملية الدخول والخروج للجميع، واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة”.

ودعا الحجيلي المعتمرين إلى “ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق (اعتمرنا)، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي”، حسب المصدر ذاته.

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