صورة تعبيرية

السعودية.. تفويج 1.5 مليون معتمر ومصل خلال أول 10 أيام برمضان

2021-04-26 / 10:34 صباحًا
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت السعودية، تفويج مليون ونصف المليون معتمر ومصل بالمسجد الحرام، خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان الكريم.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، فقد “قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، بتفويج ما يقارب مليونًا ونصف المليون مصلٍ ومعتمر بالمسجد الحرام، منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى اليوم العاشر منه، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة قاصدي بيت الله الحرام”.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أسامة الحجيلي، “تخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، وتنظيم عملية الدخول والخروج للجميع، واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة”.

ودعا الحجيلي المعتمرين إلى “ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق (اعتمرنا)، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي”، حسب المصدر ذاته.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاتحاد الأوروبي يقاضي أسترازينيكا لتأخرها في تسليم اللقاحات

الاتحاد الأوروبي يقاضي أسترازينيكا لتأخرها في تسليم اللقاحات

2021-04-26 / 12:07 مساءً
Photo of بعد حظر دخول منتجاتها الفلاحية.. لبنان: نتمسك بعلاقاتنا مع السعودية

بعد حظر دخول منتجاتها الفلاحية.. لبنان: نتمسك بعلاقاتنا مع…

2021-04-26 / 11:46 صباحًا
Photo of فتح المطاعم والحانات ودور السينما.. إيطاليا تخفف من إجراءات كورونا

فتح المطاعم والحانات ودور السينما.. إيطاليا تخفف من إجراءات…

2021-04-26 / 9:58 صباحًا
Photo of موسكو تعلن عن قرب نشر قائمة “الدول غير الصديقة”

موسكو تعلن عن قرب نشر قائمة “الدول غير الصديقة”

2021-04-25 / 11:14 مساءً
Photo of وفاة مصمم الأزياء من أصل مغربي ألبير الباز في باريس

وفاة مصمم الأزياء من أصل مغربي ألبير الباز في…

2021-04-25 / 8:07 مساءً
Photo of احتجاجات في فرنسا تطالب بمحاكمة قاتل امرأة يهودية

احتجاجات في فرنسا تطالب بمحاكمة قاتل امرأة يهودية

2021-04-25 / 6:31 مساءً
Photo of قاتل الشرطية الفرنسية متطرف يعاني اضطرابات في الشخصية

قاتل الشرطية الفرنسية متطرف يعاني اضطرابات في الشخصية

2021-04-25 / 4:39 مساءً
Photo of اعتقالات بدول أوروبية لشركات تدير عمليات احتيال إلكتروني

اعتقالات بدول أوروبية لشركات تدير عمليات احتيال إلكتروني

2021-04-25 / 2:05 مساءً
Photo of غوتيريش يطالب بإجراءات قوية للخروج من جائحة كورونا

غوتيريش يطالب بإجراءات قوية للخروج من جائحة كورونا

2021-04-25 / 1:59 مساءً
Photo of أمانة “البيجيدي ” تُـدين الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين

أمانة “البيجيدي ” تُـدين الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين

2021-04-25 / 1:20 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق