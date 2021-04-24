صورة تعبيرية - الشرطة الفرنسية

عائلة قاتل الشرطية الفرنسية: لم يكن شديد التدين وكان يعاني اكتئابا

2021-04-24 / 4:13 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قالت قريبة قاتل الشرطية الفرنسية قرب باريس إنه “لم يكن شديد التديّن”، موضحة أنه كان يعاني اكتئابا ويتابعه طبيب نفسي في فرنسا.

وذكرت قريبة القاتل، أن والدته بمجرد إعلامها بخبر الهجوم الجمعة، أُدخلت المستشفى.

وذكرت قريبته، أن الرجل ترعرع في عائلة متوسطة الحال في ضواحي مدينة مساكن القريبة من مركز ولاية سوسة السياحية (وسط شرق).

و تضيف “كان يعتزم العودة نهائيا إلى تونس، وكان منتظرا أن يصل اليوم” السبت، وتتابع “جميعنا تحت وقع الصدمة، لم نفهم ما الذي حصل!”.

أما قريبه نور الدين فيقول إن “جمال كان شابا هادئا ومتحفظا”، لكنه لم يلتقه منذ مدة طويلة.

ويشدد على أنه “لم يكن شديد التديّن”.

و لجمال أخت كبرى وشقيقان، وفق أقاربه، وقد عاد إلى تونس قبل نحو شهر لأول مرة منذ مغادرته البلاد عام 2009.

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
12

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجزائر.. إحالة متظاهرين شاركوا في جمعة “الحراك 114” على أنظار العدالة

الجزائر.. إحالة متظاهرين شاركوا في جمعة “الحراك 114” على…

2021-04-24 / 5:59 مساءً
Photo of أربعة قتلى إثر تحطم مروحية في زيمبابوي

أربعة قتلى إثر تحطم مروحية في زيمبابوي

2021-04-24 / 5:28 مساءً
Photo of رئيس الوزراء الفرنسي: قتل موظفة الشرطة هجوم على البلاد بأسرها

رئيس الوزراء الفرنسي: قتل موظفة الشرطة هجوم على البلاد…

2021-04-24 / 3:07 مساءً
Photo of أيام بعد الحكم بتعويضه.. وفاة الطيار المعروف بأزمة الفنان محمد رمضان

أيام بعد الحكم بتعويضه.. وفاة الطيار المعروف بأزمة الفنان…

2021-04-24 / 1:25 مساءً
Photo of جمهورية القبائل .. بن سديرة يدعو الجيش الجزائري الى إبادة القبائل المطالبين بالاستقلال

جمهورية القبائل .. بن سديرة يدعو الجيش الجزائري الى…

2021-04-24 / 12:22 مساءً
Photo of أمريكا.. السلطات الصحية تستأنف التلقيح بلقاح “جونسون أند جونسون”

أمريكا.. السلطات الصحية تستأنف التلقيح بلقاح “جونسون أند جونسون”

2021-04-24 / 10:41 صباحًا
Photo of بالخطأ.. 140 شخصا تلقوا محلولا ملحيا بدلا من لقاح كورونا في فرنسا

بالخطأ.. 140 شخصا تلقوا محلولا ملحيا بدلا من لقاح…

2021-04-24 / 9:57 صباحًا
Photo of البيت الأبيض يعلن عن أول رحلة خارجية لبايدن

البيت الأبيض يعلن عن أول رحلة خارجية لبايدن

2021-04-24 / 7:00 صباحًا
Photo of الجالية الجزائرية بجنيف تحتج ضد القمع والتعذيب في الجزائر

الجالية الجزائرية بجنيف تحتج ضد القمع والتعذيب في الجزائر

2021-04-23 / 10:36 مساءً
Photo of وكالة الأدوية الأوروبية تعلن موقفها تجاه “أسترازينيكا”

وكالة الأدوية الأوروبية تعلن موقفها تجاه “أسترازينيكا”

2021-04-23 / 9:29 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق