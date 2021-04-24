عائلة قاتل الشرطية الفرنسية: لم يكن شديد التدين وكان يعاني اكتئابا

هبة بريس - وكالات

قالت قريبة قاتل الشرطية الفرنسية قرب باريس إنه “لم يكن شديد التديّن”، موضحة أنه كان يعاني اكتئابا ويتابعه طبيب نفسي في فرنسا.

وذكرت قريبة القاتل، أن والدته بمجرد إعلامها بخبر الهجوم الجمعة، أُدخلت المستشفى.

وذكرت قريبته، أن الرجل ترعرع في عائلة متوسطة الحال في ضواحي مدينة مساكن القريبة من مركز ولاية سوسة السياحية (وسط شرق).

و تضيف “كان يعتزم العودة نهائيا إلى تونس، وكان منتظرا أن يصل اليوم” السبت، وتتابع “جميعنا تحت وقع الصدمة، لم نفهم ما الذي حصل!”.

أما قريبه نور الدين فيقول إن “جمال كان شابا هادئا ومتحفظا”، لكنه لم يلتقه منذ مدة طويلة.

ويشدد على أنه “لم يكن شديد التديّن”.

و لجمال أخت كبرى وشقيقان، وفق أقاربه، وقد عاد إلى تونس قبل نحو شهر لأول مرة منذ مغادرته البلاد عام 2009.

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