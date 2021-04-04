شرطة سويسرا تستخدم الرصاص
الصورة تعبيرية

شرطة سويسرا تستخدم الرصاص المطاط ضد المحتجين على قيود كورونا

منذ 32 دقيقة
0
هبة بريس ـ وكالات

استخدمت الشرطة في مدينة سانكت غالين السويسرية الرصاص المطاط والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين على القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وأفادت شرطة المدينة بأن أولى الاشتباكات بين المحتجين والشرطة اندلعت مساء الجمعة الماضية.

وأضافت: “قاموا برمي القناني والحجار والزجاجات الحارقة والألعاب النارية على رجال الأمن. ومن أجل الدفاع الذاتي اضطر رجال الأمن لاستخدام الرصاص المطاط. وتم خلال المساء إلحاق ضرر جدي بالممتكات الخاصة. ولهذا السبب استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى الرصاص المطاط”.

وتابعت أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة شخصين على الأقل، واحتجاز 19 شخصا تم إطلاق سراحهم بعد الاستجواب.

ودققت أن الأضرار التي لحقت بالأثاث والممتلكات الأخرى تقدر بأكثر من 53 ألف دولار.

من جانبها أفادت وسائل إعلام سويسرية بأن مظاهرة الاحتجاج شارك فيها في الأصل الشباب غير الراضين على القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت عمدة مدينة سانكت غالين، ماريا بابا، أن “الشرطة ليست مسؤولة عن أنه يتعين على الشباب الاستغناء عن الكثير في حالة استمرار الوباء”. وأضافت أن أعمال الشرطة مبررة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ماكي سال: السنغال ستظل “أمة موحدة” وبلدا لـ “التعددية الشاملة”

ماكي سال: السنغال ستظل “أمة موحدة” وبلدا لـ “التعددية…

منذ ساعة واحدة
Photo of أستراليا تحتفل بعيد القيامة

أستراليا تحتفل بعيد القيامة

منذ ساعة واحدة
Photo of قناة السويس تُعلن عبور جميع السفن المتوقفة منذ جنوح السفينة العملاقة

قناة السويس تُعلن عبور جميع السفن المتوقفة منذ جنوح…

منذ ساعتين
Photo of قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من كورونا

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من كورونا

منذ 3 ساعات
Photo of مقتل مُسنِّة بريطانية هاجمها كلبان تسللا إلى حديقة منزلها

مقتل مُسنِّة بريطانية هاجمها كلبان تسللا إلى حديقة منزلها

منذ 4 ساعات
Photo of الكشف عن مجموعة تشجع الفتيات على الانتحار عبر “انستغرام”

الكشف عن مجموعة تشجع الفتيات على الانتحار عبر “انستغرام”

منذ 5 ساعات
Photo of لتفادي انتشار كورونا.. “الصحة العالمية” تحث على الالتزام بعدد من القواعد خلال رمضان

لتفادي انتشار كورونا.. “الصحة العالمية” تحث على الالتزام بعدد…

منذ 5 ساعات

قطر: تضامننا التام مع الأردن في حفظ أمنه واستقراره

منذ 13 ساعة
Photo of من هو الأمير حمزة بن الحسين ؟ وماذا طلب منه الجيش الأردني؟

من هو الأمير حمزة بن الحسين ؟ وماذا طلب…

منذ 13 ساعة
Photo of الخارجية الأمريكية: ملك الأردن شريك رئيسي وندعمه بشكل كامل

الخارجية الأمريكية: ملك الأردن شريك رئيسي وندعمه بشكل كامل

منذ 15 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق