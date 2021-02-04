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وكالة “ايفي”: السلطات المغربية عبرت عن “قلقها” بسبب فيديو تعنيف القاصرين

منذ 49 ثانية
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هبة بريس

كشفت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” أن السلطات المغربية عبرت عن قلقها لنظيرتها الإسبانية بسبب الممارسات التي وثقها فيديو مسرب بمواقع التواصل الاجتماعي والذي كشف تعنيف عناصر أمن لقاصرين مغاربة أحد مراكز ايواء المهاجرين بلاس بالماس.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية مغربية، أنه تم استدعاء السفير الإسباني في الرباط إلى مقر وزارة الخارجية، للتعبير عن قلق السلطات من الممارسات الموثقة بالفيديو.

وأضافت الوكالة، أن مصادر دبلوماسية إسبانية أكدت أن لقاء السفير الإسباني في وزارة الخارجية المغربية كان لقاء عاديا يدخل في صلب اهتماماته المعتادة.

هذا ويشار الى أن مشهد صادم ومشين وثقته إحدى عدسات الهاتف الخلوي بأحد مراكز إيواء القاصرين بإسبانيا بعد تدخل عنيف لأفراد الشرطة الوطنية في حق قاصرين مغاربة داخل باحة المركز .

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