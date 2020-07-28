ترامب يدافع عن دواء “هيدروكسي كلوروكين”

منذ 12 دقيقة
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هبة بريس 

 

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد على دواء “هيدروكسي كلوروكين”، قائلا إنه “فعال جدا” ضد فيروس كورونا.

وقال ترامب إن الكثير من الأطباء يعتبرون “هيدروكسي كلوروكين” فعالا، مضيفا أنه يعتقد أن هذا الدواء فعال في المراحل الأولى من مرض كوفيد-19.

وأضاف ترامب أنه لا يعرف سبب حذف “فيسبوك” و”تويتر” ومواقع أخرى للتواصل الاجتماعي للمنشورات الإيجابية حول “هيدروكسي كلوروكين”.

كما أشار إلى أنه ليس على دراية بموقف كبير خبراء الأمراض المعدية ومستشار البيت الأبيض الدكتور أنتوني فاوتشي إزاء “هيدروكسي كلوروكين”.

ونفى وجود خلافات بينه وبين فاوتشي، مؤكدا أنهما يتواصلان بشكل “جيد جدا”، وأن الإدارة الأمريكية كانت تلتزم بتوصيات فاوتشي ومنسقة فريق العمل الخاص بمحاربة كورونا ديبورا بيركس.

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