اطلاق عملية اجراء التحاليل المخبرية استعدادا لامتحانات الباكالوريا

محمد منفلوطي_هبة بريس

في سياق التدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في مواجهة جائحة كورونا للحفاظ على أمن وسلامة التلاميذ وكافة الاطر الإدارية والتربوية، وفي إطار الاستعدادات التي تقوم بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات لتنظيم امتحانات الباكلوريا دورة يوليوز 2020 أشرف عبد المومن طالب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات بمقر الأكاديمية على عملية إجراء التحليلات الطبية للفريق الذي سيشرف على عملية الطبع وكل العمليات المرتبطة بتنظيم امتحانات الباكالوريا في زمن كورونا..

العملية التي حضرها كل من المدير المساعد ورئيس الشؤون التربوية، تمت بتنسيق تام مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدار البيضاء سطات، ضمن خطوة تندرج ضمن مجموعة من الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الأكاديمية للحد من انتشار الفيروس، حضر إلى جانب السيد المدير السيد المدير المساعد والسيد رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية.

ويشار، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين البيضاء سطات، وتماشيا مع البرنامج الذي سطرته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص الاستعدادات لإنجاح المحطة التربوية الهامة المتمثلة فى اجتياز امتحانات الباكلوريا دورة 2020 ، عقد سلسلة لقاءات افتراضية بمشاركة المديرات والمديرون الإقليميون بالجهة، و رؤساء الأقسام بالأكاديمية، خصص للتقاسم و التشاور حول الوضعية البيداغوجية و الإعداد الجيد لامتحانات البكالوريا ، دعا من خلالها المسؤول الجهوي إلى ضرورة تكاثف الجهود لتدبير مرحلة امتحانات البكالوريا، مع اعتماد الفضاءات المفتوحة مراكزا لاجراء الامتحان ( منشآت رياضية ، ساحات مدرسية مفتوحة ، قاعات الأنشطة الكبيرة ، …..)، و في حال عدم توفرها تعتمد المؤسسات التعليمية شريطة التقيد بمعدل 10 مترشحين على الأكثر بالقاعة الواحد، مع إجراء تعقيم شامل لجميع مرافق المراكز( المكاتب – المراحيض – القاعات المحصنة –كتابة المركز –الممرات –السلاليم –الأرضيات –الأبواب – صنابير المياه ……)، بالإضافة الى توفير الكمامات و المعقمات واحترام مسافة التباعد الاجتماعي والمحارير الإلكترونية لقياس حرارة المترشحين و المتدخلين .

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