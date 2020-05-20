رسميا .. إسبانيا تلزم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

أصدرت الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بإلزام كل من يبلغ عمره أكثر من ست سنوات بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة.

وقالت وزارة الصحة إن كل من استحال عليهم الحفاظ على مسافة مترين بين بعضهم البعض فإنه يتوجب عليهم ارتداء الكمامات، مشيرة إلى أن هذه التدابير ضرورية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ويستعد رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز لأن يطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ حتى أواخر يونيو.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا 232037، وإجمالي الوفيات – 27778.

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