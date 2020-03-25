سفارة المغرب بتركيا: السلطات التركية لن تتخذ أي إجراء في حق الأجانب العالقين فوق أراضيها

هبة بريس

أعلنت سفارة المغرب بتركيا، أن السلطات التركية المختصة قررت عدم اتخاذ أي إجراء في حق الأجانب ،الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها بتركيا، وذلك على إثر تفشي وباء “كورونا” المستجد.

وأفاد بلاغ للسفارة، مساء الثلاثاء، بأنه على المواطنين المغاربة المعنيين بهذا الإجراء ،الحاملين لبطاقات الإقامة التي استوفت مدة صلاحيتها أو المقبلة على ذلك، أو الذين تجاوزت إقامتهم بتركيا ثلاثة أشهر أو أوشكوا على ذلك ،إرسال نسخ لجواز السفر وصفحة ختم الدخول إلى تركيا وصورة عن بطاقة الإقامة التركية من كلتا الجهتين، بالنسبة للمغاربة الحاملين لهذه البطاقة.

وأضافت السفارة، أنه بالنسبة لأولئك الذين لم يتسن لهم بعد استصدار بطاقة إقامة،إرسال تذكرة العودة للمغرب، إذا توفرت، مع تبيان مكان إقامتهم الحالية؛ ورقم هاتف يمكن مصالح السفارة من التواصل معهم إذا اقتضى الأمر، للعنوان الإلكتروني الآتي: ambmaroc.ankara.covid19@gmail.com .

وأضاف البلاغ أنه يتوجب الإشارة إلى “انتهاء الإقامة” في موضوع الرسالة الإلكترونية، مضيفا أنه يمكن ،من أجل الحصول على معلومات إضافية بهذا الخصوص، الإتصال بالأرقام الآتية: 0090.555.017.68.11 /0090.533.195.84.12 / 0090.553.057.59.48 / 0090.537.261.05.90 / 0090.555.037.27.43 / 0090.537.381.62.20.

كما يمكن لأفراد الجالية المغربية في تركيا تتبع إعلانات مصالح سفارة المملكة في أنقرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”. وفق المصدر ذاته