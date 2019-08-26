الجزائر .. أمطار طوفانية جديدة في قسنطينة

هبة بريس - وكالات

شهدت محافظة قسنطينة شرق الجزائر العاصمة، أمطارًا طوفانية، فيما لم تسجّل أضرار كبيرة، لكن مخاوف السكان تتصاعد من تكرر كوارث سابقة عرفتها المحافظات الجزائرية.

وعاش سكان قسنطينة ليل الأحد إلى الاثنين كابوسًا، غداة هطول كميات ضخمة من الأمطار، التي غمرت المدينة التاريخية الشهيرة بجسورها المعلقة وأحيائها الأثرية في منطقة تأسست سنة 1450 قبل الميلاد، وتتفرد بكونها الوحيدة في العالم التي بُنيت على صخرة كبيرة ما جعلها تكنّى بـ“مدينة الصخر العتيق“.

وتمكنت مصالح الدفاع المدني من إنقاذ 6 أشخاص و3 مركبات، فضلًا عن امتصاص المياه في محيط عدة منازل، ما جنّب قسنطينة كارثة حقيقية.

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