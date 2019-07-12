وفاة ضابط مصري خلال تأمين مباراة الجزائر وكوت ديفوار

نُشر بتاريخ :  2019-07-12 - 15:35
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هبة بريس - وكالات

توفي عميد شرطة بمحافظة السويس الساحلية في مصر، خلال مشاركته في تأمين مباراة كأس الأمم الإفريقية بين الجزائر وكوت ديفوار، في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية.

وشيع أهالي السويس جثمان العميد، سامح فؤاد، مدير إدارة التفتيش بمديرية أمن السويس، والذي توفي أمس الخميس، إثر أزمة قلبية خلال تأمين مباراة منتخبي الجزائر وكوت ديفوار باستاد السويس الرياضي.

وشارك في الجنازة العسكرية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء محمد جاد مدير أمن السويس، واللواء خالد قناوي قائد الجيش الثالث المصري.

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