أردوغان: سنتخذ التدابير اللازمة في حال أقدم حفتر على خطوات ضد تركيا

نُشر بتاريخ :  2019-06-29 - 17:07
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن أنقرة “ستتخذ التدابير اللازمة” حال صدرت أي خطوات عدائية في ليبيا ضدها من قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال مؤتمر صحفي بمدينة أوساكا اليابانية، على هامش قمة العشرين، تعليقا على تصريحات عدائية ضد تركيا منسوبة لحفتر، قائد قوات “الجيش الوطني الليبي”.

وأوضح الرئيس التركي أنه “لا يزال غير متأكد من الجهة التي أصدرت تلك التعليمات”، مؤكدا أنه “في حال كانت التعليمات صادرة عن اللواء حفتر”، فإنه سيتخذ “التدابير اللازمة”.

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