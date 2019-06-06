غرامة مالية على المشجعة التي اقتحمت ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا

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نُشر بتاريخ :  2019-06-06 - 11:51
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هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن الممثلة التي اقتحمت ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام الأمريكية كينسي ولانسكي تم تغريمها مبلغ 13 ألف جنيه إسترليني فقط.

وبحسب الصحيفة فحركة الممثلة الإباحية، والتي عملت إشهارًا لقناة إباحية على “ يوتوب “ جلبت لها حوالي 2 مليون متابع على“إنستغرام“، بينما يكسب صديقها فيتالي زدوروفيتسكي حوالي 3 ملايين جنيه إسترليني كإشهار من القناة التي تملك 32 مليون متابع، والتي استفادت من الحركة الإشهارية لصديقته والتي ستصبح زوجته قريبًا حسب تصريحاتها.

وكانت الممثلة قد اقتحمت ملعب النهائي في الدقيقة 20 وترتدي فقط “ مايوه بيكيني “ وذكرت أن أحد ممثلي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو من منحها تذكرة النهائي.

وكانت صفحة كينسي ولانسكي على ”إنستغرام“ قد تم إغلاقها وذكرت أنها تعرضت للقرصنة.

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