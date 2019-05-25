سفير بريطانيا بالسودان يقيم مأدبة إفطار للمارة ويصلي بهم جماعة (+صور)

هبة بريس – وكالات

كشفت الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية بالسودان، عن قيام السفير البريطاني بالخرطوم، بتناوله وجبة إفطار مع المارة أقيمت أمام منزله، كما قام بالصلاة بهم جماعة.

وجاء في التدوينة التي نشرت على الصفحتين الرسميتين للسفارة البريطانية على موقعي تويتر وفايسبوك، بالقول :” لطالما تميز السودان بافطارات الشارع التي تضيف على رمضان اجواء سودانية خالصة“.

وأضافت التدوينة :”تيمنا بهذا التقليد السوداني المميز، استمتع السفير البريطاني عرفان صديق في امسية ممتعه بدعوة المارة الى مأدبة افطار اقامها امام منزله لتناول الطعام معه وتبادل اطراف الحديث . بعد الافطار تقدم السفير عرفان وصلّى الحضور صلاة المغرب في جماعة“.

واستحسن السودانيون السلوك الذي قام به السفير البريطاني بالخرطوم، معتبرين أن الأمر يدل عن رقي خاص وتمثيل دبلوماسي متيمز، حيث قال كتب أحدهم :”شكرا سعادة السفير لهذا الشعور النبيل. و أن دل هذا إنما يدل علي التمثيل الدبلوماسي الراقي التي تتميز به السفارة البريطانية. ..مزيد من الدعم لإقامة حكومة مدنية“.

هذا وكان عرفان صديق قد عين قبل حوالي سنة من الآن، سفيرا لبريطانيا بالسودان خلفا للسفير السابق مايكل آرون.

وقال عرفان صديق ـ بحسب سفارة المملكة المتحدة بالسودان ـ خلال تعيينه آنذاك “يسعدني أن أتولى منصب سفير جلالة الملكة لدى السودان.. السودان دولة رائعة ذات ثقافة غنية وشعب اشتهر بحسن الضيافة والكرم”.

وتابع قائلا: “إنني اتطلع الى تمثيل المملكة المتحدة في السودان في هذه المرحلة الهامة من علاقتنا الثنائية”.

ويجيد السفير الجديد اللغة العربية من واقع عمله في التدريب اللغوي للعربية بدوام كامل ورئيس لقسم الشراكات العربية في الخارجية البريطانية.

وعمل عرفان صديق في عدة محطات منها القاهرة، دمشق، بغداد ونيودلهي، كما تمت اعارته لوزارة الخارجية الأميركية كموظف سياسي، وعمل في حلف شمال الأطلسي وفي قسم عمليات السلام في الشرق الأوسط.

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