فيسبوك تقيد البثّ المباشر بسبب هجوم نيوزيلندا

هبة بريس ـ وكالات

قالت شركة “فيسبوك” إنها قررت تشديد القواعد المتعلقة بخدمة البث المباشر لمقاطع الفيديو قبيل اجتماع لزعماء العالم يهدف لكبح العنف على الإنترنت بعد المذبحة التي وقعت في نيوزيلندا.

وقتل مسلح 51 شخصاً في مسجدين بمدينة كرايستشيرش يوم 15 مارس وبث الهجوم مباشرة على “فيسبوك”، وكان هذا أسوأ إطلاق نار تشهده نيوزيلندا في وقت السلم، وأثار دعوات لشركات التكنولوجيا إلى بذل المزيد من الجهد لمحاربة التطرف على خدماتها.

وقالت “فيسبوك” في بيان أمس الثلاثاء، إنها ستطرح سياسة لاستخدام خدمة (فيسبوك لايف) تحظر الخدمة مؤقتاً على من يواجهون إجراءات صارمة لمخالفة أهم قواعد الشركة بأي مكان على موقعها الإلكتروني.

وأضافت الشركة وفق ما نشرت وكالة “رويترز”، اليوم الأربعاء، أن المخالفين لأول مرة سيُمنعون من استخدام الخدمة لفترات محددة، كما ستزيد الشركة من نطاق المخالفات التي تعرض مرتكبها لتعليق الدخول.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن التغييرات ترتبط بعنصر رئيسي من مبادرة تقودها، وتعرف باسم “دعوة كرايستشيرش”، لمنع انتشار المحتوى العنيف على الإنترنت.

وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني من المتحدث باسمها: “قرار فيسبوك وضع قيود على البث الحي خطوة أولى جيدة للحد من استخدام التطبيق كأداة في يد الإرهابيين، ويظهر أنه يجري التصرف بناء على دعوة كرايستشيرش”.

ولم تحدد “فيسبوك” طبيعة المخالفات التي تعرض صاحبها لسياستها الجديدة ولا مدة تعليق الخدمة، لكن متحدثة قالت: إن “مطلق النار لم يكن ليستطيع استخدام خدمة لايف على حسابه بموجب القواعد الجديدة”.

وذكرت الشركة أنها تعتزم توسيع نطاق القيود خلال الأسابيع المقبلة بدءاً بمنع نفس الأشخاص من وضع إعلانات على “فيسبوك”.

وكانت “فيسبوك” قالت إنها أزالت 1.5 مليون مقطع فيديو على مستوى العالم، تضمنت صوراً من الهجوم خلال الساعات الأربع والعشرين بعد وقوعه.

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