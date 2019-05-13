الرئيس التونسي المخلوع ” مريض” ويبحث عن قبر خارج بلاده

ع اللطيف بركة : هبة بريس

صعبة لما تدور الدوائر، ويصبح من كانت له كل الاراضي يبحث عن شبر يأويه يوم مماته، هي قصة الرئيس التونسي المخلوع الفار عبر طائرته، زين العابدين بن علي، والذي أوصى بأن يوارى جثمانه الثرى في بلاد الحرمين الشريفين، محرما على عظامه أديم بلده تونس ”

وقالت مصادر إعلامية ، أن بن علي يمر مؤخرا من وضع صحي حرج ، وهو يعالج بالديار السعودية، كما انه تمت إدانته من القضاء التونسي رفقة عدد ممن دبروا فترة حكمه ، حتى حدود سنة 2011 حيت تمت الاطاحة به، بعد أن قدم تونس كاملة مهرا لزوجته ليلى الطرابلسي”.

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