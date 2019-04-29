أول تعليق من الولايات المتحدة على ظهور البغدادي

هبة بريس ـ وكالات

علقت الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، على ظهور زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، مؤكدة أنها سوف تضمن أن يتم “تحقيق العدالة” على باقي قادة “داعش”.

وقال متحدث باسم الخارجية لشبكة “سكاي نيوز عربية”: “أطلعنا على التسجيل الذي نشر اليوم للبغدادي وسيقوم محللونا المختصون بمراجعة هذا التسجيل وسنعود إلى عناصر الاستخبارات للتأكد من صحته”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن بلاده ستواصل عملها لضمان تقديم قادة المجموعات الإرهابية للعدالة.

وقال المتحدث لوكالة “نوفوستي” في معرض تعليقه حول الفيديو الجديد للبغدادي: “نحن على علم بالفيديو الذي ظهر اليوم. وسيقوم محللو الحكومة الأمريكية بمراجعة هذا التسجيل وسنمنح الأجهزة الأمنية الفرصة لتأكيد صحة ذلك”.

ووفقا له، هزيمة “داعش” في العراق وسوريا وجهت ضربة استراتيجية ونفسية للإرهابيين، حيث انهارت الخلافة المزعومة، وقتل زعمائها أو فروا من ميدان المعركة.

فضلا عن ذلك أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى، أن المعركة مع “داعش” لم تنته بعد”.

ونشرت شبكة إعلامية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو قالت إنه رسالة فيديو من زعيمها أبو بكر البغدادي، وفقا لـ”رويترز”.

وأعلن البغدادي في الفيديو إن الجماعة ستسعى للانتقام لمقتل متشدديها وسجنهم، مضيفا: “نفذنا 92 عملية في 8 دول “انتقاما لما حصل لمقاتلينا في سوريا”.

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