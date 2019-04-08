فاجعة بتونس .. مصرع 5 أطفال وإصابة 20 في انقلاب حافلة سياحية

هبة بريس - وكالات

لقي 5 أطفال مصرعهم، وأصيب 20 آخرين بجروح، إثر سقوط حافلة سياحية، كنت تقل 28 شخصًا، بأحد الأودية جنوب تونس.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، مساء الأحد، إن ”الحافلة التابعة لإحدى الشركات السياحية، تقلّ 28 شخصًا، كانوا في رحلة من محافظة تطاوين إلى قصر غيلان بمحافظة قبلي“.

وأوضحت في بيان ”أن وقوع الحادث كان نتيجة فقدان السائق السيطرة على الحافلة على مستوى أحد المنحنيات، ممّا أدّى إلى سقوطها بوادي جير بين منطقتي توجان ومطماطة القديمة بمحافظة قابس“.

وأكدت الوزارة، أن وحدات الحماية المدنيّة وهيئات الصحّة العامّة بالمنطقة تدخلت فور وقوع الحادث، ونقلت الجرحى إلى مستشفيات بمناطق قابس ومطماطة ومدنين جنوب البلاد.

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