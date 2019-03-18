هجوم هولندا .. “المنفذ” كان ينوي قتل نسيبته بسبب خلافات عائلية

هبة بريس

كشفت مصادر إعلامية هولندية، تفاصيل جديدة، عن حادث إطلاق النار الذي شهدته مدينة اوتريخت صباح اليوم الاثنين.

وأفادت ذات المصادر، أن منفذ الهجوم كان ينوي قتل “نسيبته” بسبب خلافات عائلية، مستبعدة الدافع الإرهابي.

هذا ولقي 3 أشخاص على الأقل مصرعه في وقت سابق اليوم، في هجوم مسلح استهدف قطارًا كهربائيًا بمدينة أوتريخت وسط هولندا.

وطوقت السلطات ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة، حيث وقع الحادث الرئيسي، وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.

وأفادت شرطة أوتريخت بأنه تم إرسال مروحيات إلى مكان الحادث، وناشدت المواطنين الابتعاد للسماح للمسعفين ورجال الإنقاذ بالقيام بعملهم، فيما طلبت من الجامعات والمدارس إغلاق أبوابها وعدم السماح للطلاب بالخروج.

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